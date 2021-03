17:15 Uhr

Unbekannter Dieb stiehlt Auffahrrampe von Bopfinger Kindergarten

Ein Unbekannter stiehlt in Bopfingen eine Auffahrrampe, die am Treppenaufgang eines Kindergartens festgeschraubt war. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter hat in Bopfingen eine Auffahrtrampe eines Kindergartens gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hat der unbekannte Dieb die Rampe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag am Eingang zum evangelischen Kindergarten an der Lange Straße entwendet.

Die Metallrampe des Bopfinger Kindergartens war im Bodenbelag verschraubt

Die metallene Auffahrrampe, mit einer Größe von einem Meter mal eineinhalb Metern war am Treppenaufgang im Bodenbelag verschraubt gewesen. Der Wert der Rampe aus Riffelblech wird auf rund 250 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362 / 96020 entgegen. (pm)

