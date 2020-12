vor 49 Min.

Unbekannter Dieb stiehlt Frau den Rollstuhl in Nördlingen

Einer Frau ist in Nördlingen der Rollstuhl gestohlen worden.

Die 59-Jährige parkt den Rollstuhl vor ihrer Haustüre. Dann schlägt der dreiste Dieb zu. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Einer 59-Jährigen ist in der Zeit zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, der Rollstuhl gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, stand der Rollstuhl vor der Haustüre der Frau An der Reimlinger Mauer. Der Täter ist bislang unbekannt, deshalb bittet die Polizei in Nördlingen um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. PM

