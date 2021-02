vor 18 Min.

Unbekannter Einbrecher scheitert am Türschloss

Ein noch unbekannter Täter versuchte in ein Einfamilienhaus in Auhausen einzubrechen.

Ein unbekannter Täter versucht in ein Einfamilienhaus in Auhausen einzubrechen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Auhausen hat ein Unbekannter versucht, in ein Haus einzubrechen. Der Täter soll in der Zeit zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 10 Uhr, versucht haben, über eine Kellertür in ein Einfamilienhaus an der Fürnheimer Straße einzudringen. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte versuchte, den Zylinder des Kellerschlosses aufzubohren. Er aber unverrichteter Dinge wieder ging, da sich die Tür nicht öffnen ließ. Bei dem Einbruchsversuch verursachte der Täter einen Sachschaden von rund 50 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dieser Tat unter Telefon 09081/29560. (pm)

Themen folgen