12.03.2021

Unbekannter Täter bricht in Nördlinger Druckerei ein

Ein Einbrecher hebelt die Tür einer Nördlinger Druckerei auf. Ob er etwas gestohlen hat, ist noch nicht klar. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter ist in Nördlingen in die Druckerei Engelhardt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, ist der Einbrecher in der Zeit von Mittwoch, 3. März und Montag, 8. März durch die Fluchttür in die Druckerei eingedrungen. Er soll die Tür auf der Nordseite des Gebäudes aufgehebelt haben.

Ob der Einbrecher etwas entwendet hat, ist der Polizei noch nicht bekannt

Ob der Täter etwas gestohlen hat, ist bis jetzt nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (pm)

