vor 53 Min.

Unbekannter Täter flieht vom Unfallort

In Bopfingen sucht die Polizei nach einem Täter, der von einem Unfall geflohen ist. (Symbolbild)

In Bopfingen kam es auf einem Parkplatz zu einem Unfall, der unbekannte Täter floh vom Unfallort. Die Polizei sucht nach einem Zeugen.

Am Donnerstag hat ein unbekannter Täter in Bopfingen Unfallflucht begangen. Dabei ging es nach Polizeiangaben um einen Vorfall auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Neue Nördlinger Straße. Hier soll gegen 14.20 Uhr ein unbekannter Fahrer mit seinem Auto einen VW-Transporter beschädigt haben. Die Polizei geht davon aus, dass es vermutlich beim ausparken passiert ist und der Täter sich anschließend vom Unfall entfernte. Ein Sachschaden von rund 500 Euro war die Folge.

Ein Zeuge hatte sich bei der Kasse des Supermarktes gemeldet, ohne das Autokennzeichen des Unfallverursachers zu hinterlassen. Die Polizei in Ellwangen bittet diesen Zeugen sich unter der Telefonnummer 07961/9300 zu melden. (pm)

