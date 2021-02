15:04 Uhr

Unbekannter Täter tritt und bespuckt Auto in Nördlingen

Die Polizei sucht nach Zeugen im Fall einer mutmaßlichen Beschädigung eines Autos in Nördlingen.

Ein unbekannter Täter beschädigt in Nördlingen ein Auto. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wie die Polizei mitteilt, wurde am Donnerstag, zwischen 16.40 Uhr und 20.20 Uhr, gegen einen schwarzen BMW, der in der Wielandstraße geparkt war, mehrmals getreten und anschließend auf das Auto gespuckt. Der Täter verursachte damit einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Hinweise zu der Tat nimmt die Nördlinger Polizei unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)

