vor 19 Min.

Unbekannter Täter zerkratzt Golf in Oettingen

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu einem unbekannten Täter, der in Oettingen ein Auto zerkratzt hat.

Ein unbekannter Täter beschädigt ein Auto in Oettingen. Das Auto ist an allen vier Türen sowie an der Motorhaube zerkratzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Alle vier Türen sowie die Motorhaube sind an einem abgestellten schwarzen Golf im Hof eines Mehrparteienhauses in der Straße Schloßbuck in Oettingen verkratzt worden.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat in Oettingen

Der Wagen war dort in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag geparkt, teilt die Polizei mit. Es wurde ein Schaden von rund 800 Euro verursacht. Hinweise bitte an die Polizei in Nördlingen, Telefon 09081/29560. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen