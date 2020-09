vor 36 Min.

Unbekannter beschädigt Auto in Kleinerdlingen mit Buchsbäumen

Ein bislang unbekannter Täter klemmt Buchsbäume hinter den Scheibenwischer eines in Kleinerdlingen geparkten Autos. Die Polizei Nördlingen sucht nach Hinweisen.

Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag drei kleine in einem Vorgarten in Kleinerdlingen eingepflanzte Buchsbäumchen ausgerissen. Nach Angaben der Polizei Nördlingen klemmte er diese hinter den Heckscheibenwischer eines in der Nähe geparkten Autos.

Dadurch wurde die Heckklappe des geparkten Autos leicht beschädigt und es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (pm)

