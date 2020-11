13:27 Uhr

Unbekannter beschädigt Auto in Nördlingen und flüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigt einen roten Audi in Nördlingen. Anschließend flüchtet er, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen.

Am Montag ist zwischen 7 und 12.15 Uhr ein an der Memeler Straße in Nördlingen geparktes Auto beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, stieß ein unbekannter Fahrzeugführer gegen das linke Fahrzeugheck, den Kotflügel und die hintere linke Tür des roten Audi und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 entgegen. RN

