vor 59 Min.

Unbekannter beschädigt Autos in Oettingen

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf den Täter, der in der Nacht zum Donnerstag unterwegs war.

Ein Unbekannter hat in Oettingen zwei Autos zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte er in der Nacht zum Donnerstag in der Manggasse die Motorhaube eines grauen Audis und nur um die Ecke liegend, in der Hofgasse, den Kofferraumdeckel eines silbernen Opels. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, Telefon 09081/29560. (pm)

