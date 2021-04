Unbekannter beschädigt Bienenstock in Hainsfarth

Ein bislang Unbekannter hat in Hainsfarth einen Bienenstock beschädigt. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise.

Auf einer Wiese in Hainsfarth hat ein bislang unbekannter Täter einen Bienenstock beschädigt. Am Samstagnachmittag meldete sich ein 17-jähriger Hobby-Imker bei der Polizei Nördlingen und teilte mit, dass sein Bienenstock in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag angegangen worden sei.

Der Bienenstock befindet sich auf einer Wiese in Hainsfarth, welche von einem Holzzaun umgeben ist. Von diesem wurde laut Polizeibericht die Abdeckung abgenommen und daneben geworfen. Weiterhin soll eine Zaunschwarte aus der Befestigung gerissen und in der Wiese mehrere kleinere Feuer gelegt worden sein. Ob das Bienenvolk hierbei zu Schaden kam, muss der 17-Jährige noch überprüfen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 in Verbindung zu setzen. (pm)

Lesen Sie auch: