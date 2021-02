09:51 Uhr

Unbekannter beschädigt Motorhaube in Nördlingen

In Nördlingen wird die Motorhaube eines Opels beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Nördlingen hat ein bislang unbekannter Täter die Motorhaube eines geparkten Autos beschädigt. In der Nacht von Freitag auf Samstag war ein blauer Opel Corsa auf einem Firmenparkplatz in der Nürnberger Straße in Nördlingen abgestellt. Der Täter verkratzte die Motorhaube und verursachte laut Polizeiangaben dadurch einen Schaden von rund 300 Euro. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 erbeten. (pm)

