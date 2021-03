vor 52 Min.

Unbekannter beschädigt Senkelektrant am Nördlinger Wochenmarkt

Die Polizei Nördlingen sucht nach Hinweisen zu dem Täter, der einen Senkelektrant am Wochenmarkt beschädigt hat.

Ein unbekannter Täter beschädigt einen versenkbaren Elektroanschluss am Nördlinger Wochenmarkt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter hat in Nördlingen einen versenkbaren Elektroanschluss beschädigt. Nach Angaben der Polizei wurde der Senkelektrant bei den Kornschrannen am Samstag, nach 13 Uhr beschädigt. Einem Mitarbeiter der Stadt fiel der Schaden von rund 2300 Euro auf, als er den Anschluss nach dem Wochenmarkt wieder in den Boden versenken wollte, dieser sich aber aufgrund der Beschädigung nicht mehr absenken ließ. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise und Telefon 09081/29560 entgegen. (pm)

