Unbekannter beschädigt Türschlösser in Nördlingen

Ein bislang unbekannter Täter beschädigt zwei Türschlösser in Nördlingen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Nördlingen sind in der Nacht von Freitag auf Samstag die Türschlösser an einem Gebäude in der Fußgängerzone beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter spritzte laut Polizeiangaben Sekundenkleber in die Schließzylinder der Haustüre und der Eingangstüre zu einem Brillengeschäft, sodass sich diese nicht mehr versperren lassen. Der hierbei entstandene Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)

