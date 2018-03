vor 27 Min.

Unbekannter beschädigt Wohnwagen in Nördlingen

Ein Wohnwagen an der Adamstraße in Nördlingen wurde beschädigt.

Der Täter konnte nicht ins Innere des Wohnwagens gelangen. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein im Hof eines Anwesens an der Adamstraße stehender Wohnwagen ist beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, versuchte ein Unbekannter den Wohnwagen aufzubrechen. Dabei beschädigte der Täter mehrere Schlösser. Der Unbekannte konnte nicht ins Innere gelangen. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen dem 10. Februar und dem 18. März. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Hinweise an die Nördlinger Polizei unter Telefon: 09081/29560. (pm)