10:52 Uhr

Unbekannter beschädigt geparktes Auto

Ein bislang Unbekannter beschädigt einen in Nördlingen geparkten Renault. Die Polizei bittet um Hinweise

Ein bislang Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug am Freitag zwischen 10.30 und 13 Uhr am Parkplatz Löpsinger Graben 1 einen geparkten roten Renault-Clio an der linken hinteren Tür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich den Polizeiangaben zufolge von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. Es ist ein Schaden von geschätzten 500 Euro entstanden. (pm)

