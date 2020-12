09:39 Uhr

Unbekannter beschädigt geparktes Auto

In Nördlingen wird ein geparktes Auto angefahren und beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In Nördlingen ist im Zeitraum von Donnerstag, 24. Dezember, 12 Uhr, bis Mittwoch, 30. Dezember, 12 Uhr, ein geparktes Auto angefahren worden. Der genaue Unfallort ist laut Polizeibericht nicht bekannt, da der Eigentümer erst am Mittwoch feststellte, dass sich an seinem Fahrzeug eine Eindellung an der Heckklappe befand. Zudem war das Glas des Rücklichts beschädigt. Die Schadenshöhe soll sich auf 3.500 Euro belaufen. Hinweise sind an die Polizeidienststelle Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu richten. (pm)

