Unbekannter beschädigt geparktes Fahrzeug

Die Polizei Nördlingen bittet um Zeugenhinweise einer Sachbeschädigung in Ederheim.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigt in Ederheim einen VW Golf. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Ederheimer Eschenweg sind in der Nacht des Donnerstags, 24. Dezember, an einem geparkten VW Golf die beiden Außenspiegel beschädigt worden. Es entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Zeugenhinweise hierzu sind an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu richten. (pm)

