Unbekannter beschießt Passantin mit Spielzeugwaffe in Nördlingen

Ein Unbekannter schießt mit einer Spielzeugwaffe auf eine 21-jährige Frau in der Nähe der Nördlinger Fußgängerzone. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter hat eine Passantin in Nördlingen mit einer Spielzeugwaffe beschossen. Wie die Polizei mitteilt, lief die 21-Jährige am Sonntag, gegen 20.30 Uhr aus der Fußgängerzone in Richtung Baldinger Tor. Dort kam ihr ein dunkles 5-türiges Auto mit Ansbacher Kennzeichen entgegen. Es sollen drei bis vier Personen im Auto gesessen haben.

Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zum Täter und zum Auto

Der Beifahrer schoss mit einer „Nerv-Spielzeugwaffe“ auf die Frau. Der Pfeil traf diese im Brustbereich und verursachte leichte Schmerzen. Die Polizei Nördlingen sucht nach Personen, die das Auto in Verbindung mit ähnlichem Verhalten bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09081/29560 entgegen. (pm)

