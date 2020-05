vor 49 Min.

Unbekannter beschmiert Züge in Nördlingen

Er verursacht einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In Nördlingen hat ein Unbekannter das Gelände des Eisenbahnmuseums an der Straße Am Hohen Weg ohne Erlaubnis betreten und in der Zeit zwischen vergangenem Mittwoch, 20. Mai, und Freitag, 22. Mai, zwei neuwertige Eisenbahnwagons und ein sogenanntes Kohlenhäuschen besprüht.

Wie die Polizei berichtet, brachte der Sprayer Schriftzüge in verschiedenen Farben an und verursachte nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti wurden aufgenommen. Unter Telefon 09081/29560 bittet die Polizei in Nördlingen um Zeugenhinweise. RN

Lesen Sie auch:

Themen folgen