28.12.2019

Unbekannter bewirft 56-Jährigen mit Steinen

An den Feiertagen hat es Angriffe auf Passanten gegeben. Was Zeugen solcher Vorfälle beachten sollten

Die Polizei berichtet über eine weitere Gewalttat an den Weihnachtsfeiertagen im Ries. Am zweiten Weihnachtsfeiertag soll ein 56-jähriger Mann in der Bürgermeister-Reiger-Straße in Nördlingen grundlos angegriffen worden sein. Den Angaben zufolge war er Richtung Bahnhof unterwegs, als ihm ein Mann auffiel, der herumschrie. Dieser soll Ziersteine auf den Passanten geworfen und ihn am Oberkörper getroffen haben. Anschließend habe der Angreifer zweimal mit der Faust zugeschlagen und den 56-Jährigen im Gesicht getroffen.

Die Polizei berichtet weiter, dass der Geschädigte fliehen wollte, der Täter allerdings die Verfolgung aufnahm. Um sich zu wehren, soll der 56-Jährige laut Polizei nach einer Flasche gegriffen haben, die wohl auf dem Boden lag. Er soll sie auf den Mann geworfen haben. Die Flasche verfehlte jedoch ihr Ziel und prallte weiteren Angaben zufolge gegen ein geparktes Auto. Der Täter ließ daraufhin von seiner Verfolgung ab und flüchtete zu Fuß in Richtung „Wemdinger Unterführung“.

Zwei Zeugen beobachteten den Vorfall und bestätigten das Geschehen. Der entstandene Sachschaden und der Täter müssen noch ermittelt werden, teilen die Beamten mit. Deshalb bittet die Polizei Nördlingen um weitere Zeugenhinweise. Von dem dunkelhäutigen Täter ist bekannt, dass er etwa 1,70 Meter groß, circa 40 Jahre alt und schlank sein soll. „Zudem sprach er in einer nicht definierbaren Sprache“, gibt die Polizei abschließend an.

Wie berichtet, sind in Oettingen Passanten in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei war ein Pärchen in der Früh kurz vor 4 Uhr in der Königsstraße zu Fuß unterwegs, als die Frau unvermittelt von drei jungen Männern angemacht worden ist. Als ihr Begleiter die fremden Männer, die sich den Angaben zufolge in einer ausländischen Sprache unterhalten haben sollen, zur Rede stellte, soll er einen Faustschlag auf die Nase bekommen haben. Ein anderer, unbeteiligter Zeuge wollte dem Mann, der geschlagen worden war, zu Hilfe kommen. Auch dieser erhielt laut Polizeibericht einen Schlag ins Gesicht und fiel deswegen zu Boden. Dabei verletzte er sich am linken Arm.

Bei dem Vorfall in Oettingen haben Passanten eingegriffen, in Nördlingen nicht. Zivilcourage ist wichtig, meint die Polizei, aber nur, wenn man sich dabei nicht in Gefahr bringe. Nördlingens Polizeichef Walter Beck sagt, dass ein Einschreiten erwünscht ist, wenn sich Personen in einer akuten Gefahrenlage befänden, in Oettingen sei dies der Fall gewesen. „Gleichzeitig sollte man die 110 wählen, dass sofort eine Streife losfährt“, sagt Beck. Er rät allerdings davon ab, selbstständig die Verfolgung aufzunehmen. Für die Ermittlungen der Polizei sei es außerdem wichtig, dass sich Zeugen das Aussehen der Täter merkten. Durch gute Beschreibungen hätten in der Vergangenheit bereits Fälle geklärt werden können, darunter der Vandalismus im Oettinger Hofgarten. (vmö)

