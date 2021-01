09:30 Uhr

Unbekannter bewirft Haus in der Fürnheimer Straße mit Orangen

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem eine unbekannte Person in Dornstadt eine Hauswand mit Orangen beworfen hat.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch in der Zeit zwischen 6.30 und 8 Uhr eine Hauswand an der Fürnheimer Straße in Dornstadt mit Orangen beworfen. Wie die Polizei berichtet, entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Beamten bitten um Hinweise zu der Tat in der Gemeinde Auhausen und nehmen diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)

