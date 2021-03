09:51 Uhr

Unbekannter bricht Zigarettenautomat in Nördlingen auf

In Nördlingen wird ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In Nördlingen ist im Zeitraum von Freitag- bis Samstagmittag ein Zigarettenautomat in der Gewerbestraße in Nördlingen aufgebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter hat laut Polizeiangaben den Automat aufgehebelt und aus der Geldkassette das Bargeld entnommen. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu richten. (pm)

