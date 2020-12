vor 16 Min.

Unbekannter bricht in Nördlinger Geschäft ein

Ein unbekannter Täter dringt in ein Nördlinger Geschäft ein und stiehlt Bargeld. Wie hoch der Schaden ist.

In ein Geschäft an der Augsburger Straße ist in der Zeit zwischen Montag, 19.15 Uhr, und Dienstag, 5 Uhr, eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, musste der unbekannte Täter zunächst eine Baustellabsicherung verschieben, um in den Hinterhof des Geschäftes im Bereich der zwanziger Hausnummern zu gelangen. Danach hebelte der Täter eine Tür auf, sodass er in den Laden eindringen konnte. Es wurden rund 400 Euro Bargeld gestohlen und ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro angerichtet. Die Polizei in Nördlingen bittet dringend um Hinweise zu der Tat und dem Täter und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. PM

