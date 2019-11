vor 16 Min.

Unbekannter bricht in Nördlinger Kita ein und stiehlt 250 Euro

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Unbekannter in einer Kindertagesstätte in Nördlingen eingebrochen und hat Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Kindertagesstätte in Nördlingen an der Deininger Mauer eingebrochen. Der Täter hebelte nach Angaben der Polizei ein Fenster auf, im Inneren öffnete er gewaltsam zwei Spinde.

Der Unbekannte entnahm aus allen Geldbeuteln und Geldkassetten das Bargeld, insgesamt etwa 250 Euro. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (pm)

