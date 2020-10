09:50 Uhr

Unbekannter bricht in Sportheim des SV Kleinerdlingen ein

In Kleinerdlingen ist ein Unbekannter in das Sportheim eingestiegen.

Ein unbekannter Täter bricht mehrere Türen und Schränke des Sportheims auf. Wie hoch der Schaden ist.

In das Vereinsheim des SV Kleinerdlingen ist in der Zeit zwischen 13. Oktober, 21.45 Uhr, und 14. Oktober, 8.30 Uhr, eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, öffnete der Täter gewaltsam mehrere Türen und Schränke. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Weiter erbeutete der Täter einen Tresor und ein Sparschwein und bereicherte sich um mindestens 400 Euro. Die Polizei in Nördlingen bittet um Hinweise, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. RN

