vor 34 Min.

Unbekannter droht Sexvideo zu veröffentlichen

In der Mail war zu lesen „dein Ruf steht auf dem Spiel“.

Der 63-jährige Nördlinger wurde außerdem in einer Mail aufgefordert 500 Euro zu zahlen, wenn er es verhindern wolle. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Einem 63-jährigen Mann aus Nördlingen ist Donnerstagnacht in einer Mail gedroht worden. Nach Angaben der Polizei war in dem Schreiben zu lesen „dein Ruf steht auf dem Spiel“. Dann wurde der 63-Jährige aufgefordert 500 Euro zu bezahlen, ansonsten würde ein Video mit einer sexuellen Handlung des Mannes veröffentlicht. Der unbekannte Verfasser drohte weiter in dem Schreiben, dass er angeblich Zugriff auf den Computer hätte. Der Nördlinger lies sich nicht einschüchtern und reagierte nicht auf diesen Schwindel. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. (pm)

