vor 17 Min.

Unbekannter durchtrennt Motorradkabel in Nördlingen

Das Motorrad war in der Kreuzgasse in Nördlingen abgestellt. Der Schaden liegt bei etwa 200 Euro. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein in der Kreuzgasse in Nördlingen abgestelltes Motorrad ist beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag. Ein Unbekannter durchtrennte vier Kabel der Bordelektrik an dem Motorrad. Der Schaden beträgt rund 200 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 09081/29560. (pm)