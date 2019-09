vor 23 Min.

Unbekannter fährt Auto an und flüchtet

Die Polizei sucht nach dem Autofahrer und bittet um Zeugenhinweise.

Ein unbekannter Autofahrer ist zwischen dem vergangenen Freitag, 17.30 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, gegen die hintere Stoßstange eines silbernen Nissan X-Trail gefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Zusammenstoß in der Kerschensteiner Straße in Nördlingen wohl beim Rangieren. Der Unbekannte verursachte einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro und flüchtete. Die Polizei Nördlingen bittet um Zeugenhinweise, Telefon 09081/29560. (pm)

