vor 32 Min.

Unbekannter fährt Golf an

Die Polizei sucht jetzt nach dem Unfallverursacher, denn der flüchtete

Ein schwarzer Golf ist am Montag zwischen 12.50 Uhr und 13.40 Uhr, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Das Auto parkte zum Unfallzeitpunkt auf dem Parkplatz am Brettermarkt und wurde am hinteren Kotflügel und der Stoßstange der Beifahrerseite beschädigt, so die Polizei.

Die Polizei sucht Zeugen

Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1500 € und flüchtete. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen