vor 17 Min.

Unbekannter fährt gegen Hofmauer in Reimlingen und flüchtet

Die Polizei Nördlingen sucht nach einem unbekannten Fahrzeugführer, der in Reimlingen gegen eine Hofmauer gefahren ist und anschließend Unfallflucht begangen hat.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat in Reimlingen eine Hofmauer angefahren und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, geschah dies im Zeitraum zwischen Montag, 9. November, 16 Uhr, und Dienstag, 10. November, 6.45 Uhr, in der Schmähinger Straße in Reimlingen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizei in Nördlingen bittet um Hinweise und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. RN

