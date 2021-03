13:30 Uhr

Unbekannter lockert Radmuttern an Auto in Nördlingen

In Nördlingen hat ein unbekannter Täter die Radmuttern an einem Auto gelockert.

Ein unbekannter Täter lockert in Nördlingen die Radmuttern an einem Auto. Die Besitzerin des Autos erstattet Anzeige.

Ein unbekannter Täter hat an einem Auto in Nördlingen die Radmuttern gelockert. Nach Angaben der Polizei erstattete die 46-jährige Besitzerin des Autos am Montag Anzeige und gab an, dass in der Zeit vom 9. Februar bis zum 11. Februar die Radmuttern an ihrem Auto gelockert worden sind.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Täter

Der graue Mercedes parkte in diesem Zeitraum in der Deininger Straße. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise unter Telefon 09081/29560 entgegen. (pm)

