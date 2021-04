Unbekannter lockert Radmuttern an einem Auto in Heuberg

Eine Frau fällt auf, dass die Radmuttern am Vorderrad ihres Autos gelockert wurden. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Tat.

Ein unbekannter Täter hat die Radmuttern an einem Auto in Oettingen gelockert. Nach Angaben der Polizei fiel der 24-jährigen Autobesitzerin vor Kurzem auf, dass an ihrem Golf die Radmuttern am linken Vorderrad gelockert wurden. Der Unbekannte soll sich in der Zeit vom 4. März, 19 Uhr bis zum 5. März 9 Uhr an den Reifen zu schaffen gemacht haben.

Heuberg: Ein Sach- oder Personenschaden entstand in dem Fall nicht

Das Auto stand in dieser Zeit am Kirchplatz in Heuberg. Ein Sach- oder Personenschaden entstand nicht. Hinweise dazu nimmt die Polizei Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)

