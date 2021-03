12:00 Uhr

Unbekannter lockert Radmuttern an einem Auto in Nördlingen

Die Polizei such nach einem unbekannten Täter, der in Nördlingen an einem Auto die Radmuttern gelockert haben soll.

Einer Frau fallen während der Autofahrt seltsame Geräusche auf, die von einem Reifen ausgehen. Als sie anhält, stellt sie fest, dass fünf Radmuttern gelockert wurden.

Ein unbekannter Täter hat die Radmuttern an einem Auto in Nördlingen gelockert. Nach Angaben der Polizei hat die betroffene Frau während der Fahrt seltsame Geräusche gehört, die vom Reifen ausgingen. Sie hätte sofort angehalten und festgestellt, dass fünf Radmuttern an ihrem Renault gelockert waren.

Der Täter soll sich auf einem Parkplatz an den Reifen geschraubt haben

Die Polizei geht davon aus, dass der unbekannte Täter am Dienstag, zwischen 13 Uhr und 17 Uhr, auf dem Parkplatz am Berger Tor an der Ulmer Straße die Schrauben an den Reifen des Autos gelockert hat. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (pm)

