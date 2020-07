09:26 Uhr

Unbekannter lockert wieder Radmuttern - diesmal in Fremdingen

Radmuttern oder -schrauben lösen gilt als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und ist strafbar. Im Landkreis ermittelt die Polizei.

Ein Autobesitzer merkt, dass die Radschrauben locker sind, bevor Schlimmeres geschieht. Die Polizei im Landkreis ermittelt.

In Fremdingen hat wieder eine unbekannte Person die Radmuttern an einem Auto gelockert. Im konkreten Fall geht es nach Angaben der Polizei um die Radmuttern des Vorderrads eines grauen Opels in der Talstraße. Die Straftat soll sich zwischen Sonntag, 5. Juli, und Montag, 6. Juli, ereignet haben. Wie die Polizei weiter berichtet, bemerkte der Besitzer ein seltsames Fahrverhalten und zog daraufhin die Radmuttern wieder fest. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 entgegen.

Radmuttern in Fremdingen gelockert: Weitere Fälle im Landkreis Donau-Ries

Eine Ermittlungsgruppe der Polizei betreibt seit einiger Zeit intensive Nachforschungen. Nicht nur im Ries, auch im Bereich der Donauwörther Polizei waren allein Ende Juni 24 Fälle von gelockerten Radmuttern oder -schrauben und damit wegen gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr bekannt geworden. (RN)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen