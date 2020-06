10:10 Uhr

Unbekannter löst Radmuttern an Auto in Nördlingen

Ein 20-Jähriger will mit seinem Auto losfahren, als er ein seltsames Geräusch hört. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Nördlingen sind am Freitag, 5. Juni, in der Zeit zwischen 6.55 und 12.30 Uhr die Radmuttern am Auto eines 20-Jährigen gelöst worden. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann seinen grünen VW Polo auf dem Parkplatz Bei der Industriestraße 1a geparkt. Beim Losfahren bemerkte er ein seltsames Geräusch aus Richtung des vorderen rechten Rads. Er stellte fest, dass alle vier Radmuttern des Vorderreifens gelockert wurden. Den Ermittlern zufolge entstand weder ein Personen- noch Sachschaden. Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizei in Nördlingen entgegen unter Telefon 09081/29560. RN

