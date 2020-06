09:40 Uhr

Unbekannter löst Radmuttern auf Firmengelände in Rudelstetten

Der oder die Täter lösen Radmuttern an einem Auto sowie an zwei Anhängern. Die Manipulationen werden rechtzeitig entdeckt.

Auf einem Firmengelände in Rudelstetten sind seit Jahresbeginn ein Auto sowie zwei Anhänger beschädigt worden. Laut Polizeibericht wurden zuletzt in der Zeit von Montag, 6.45 Uhr bis Dienstag, 16 Uhr an einem Auto der Marke Suzuki drei Radmuttern gelöst. Das Auto stand im Tatzeitraum auf dem Firmenparkplatz Am Bokusbach 4 in Rudelstetten. An zwei Anhängern, die seit Jahresbeginn auf dem Firmengelände standen, wurden ebenfalls die Radmuttern gelöst. In allen Fällen wurden die Manipulationen rechtzeitig bemerkt, sodass den Angaben zufolge kein weiterer Schaden entstanden ist. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 entgegen. (pm)

