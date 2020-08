11:15 Uhr

Unbekannter rammt Auto in Nördlingen und flieht

Ein Autofahrer rammt ein Auto an einer Tankstelle in Nördlingen und flieht. (Symbolbild)

Ein Autofahrer rammt ein Auto an einer Tankstelle in Nördlingen und verspricht seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Vor dem Eintreffen der Polizei flieht er.

Zwei Fahrzeuge sind in der Nacht von Sonntag auf Montag an einer Tankstelle in der Augsburger Straße in Nördlingen zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei streifte ein Autofahrer das Fahrzeug des Geschädigten. Der Unfallverursacher soll versprochen haben, sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Dieser kam seinem Versprechen jedoch nicht nach und fuhr vor dem Eintreffen der Polizei die Augsburger Straße stadtauswärts davon.

Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Geschädigte die Kontaktdaten des Verursachers nicht notiert, weshalb er mit dem Sachschaden an seinem Auto von mehreren hundert Euro zurückbleibt. Das Verursacherfahrzeug soll eine polnische Zulassung gehabt haben. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 entgegen. (pm)





Lesen Sie mehr:

Themen folgen