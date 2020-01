vor 52 Min.

Unbekannter scheitert mit Einbruch an Holztür

Ein Einbruch in ein Atelier an der Bergermauer schlägt fehl. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat zwischen dem 29. Dezember und 2. Januar in Nördlingen versucht, in ein Atelier an der Bergermauer einzubrechen. Nach Angaben der Polizei versuchte die Person mit einem Werkzeug die Eingangstür aus Holz aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Es entstand ein Schaden von 150 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet, Hinweise an die Beamten unter Telefon 09081/20560 zu melden. (pm)