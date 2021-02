11:45 Uhr

Unbekannter schlägt in Nördlingen Autoscheibe ein und entwendet Geldbörse

In der Nacht zum Sonntag musste die Polizei vor dem Baldinger Tor in Nördlingen einen Pkw-Aufbruch untersuchen.

Sachschaden sei weitaus höher als der Wert des Diebesgutes, sagt die Polizei.

Ein Unbekannter schlug am Sonntagmorgen kurz nach vier Uhr an einem auf dem Parkplatz vor dem Baldinger Tor geparkten grauen VW Sharan die Seitenscheibe an der Beifahrertür ein und entwendete aus dem Fahrzeug eine schwarze Ledergeldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag. Der Geschädigte, der zusammen mit seiner Lebensgefährtin nur etwa 20 Meter vom Tatort entfernt in seiner Wohnung nächtigte, hörte die aktivierte Alarmanlage in seinem Pkw und sah sofort nach, der Täter war jedoch schon verschwunden. Der Sachschaden am Pkw beträgt laut Polizeibericht etwa 500 Euro, das Diebesgut hat einen Wert von ungefähr 20 Euro. (pm)

