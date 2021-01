10:33 Uhr

Unbekannter stiehlt City-Roller von Siebenjähriger in Oettingen

Ein Mädchen stellt einen City-Roller an der Oettinger Mittelschule ab. Dann wird er gestohlen.

Einer Siebenjährigen ist am Mittwoch in Oettingen ein City-Roller gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, stellte das Mädchen ihren Roller an der Mittelschule ab. In der Zeit zwischen 14 und 16 Uhr stahl ihn eine unbekannte Person. Das Mädchen würde sich den Beamten zufolge sehr freuen, ihr Gefährt zurückzubekommen. Die Polizei in Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. RN

Hinweis: In einer früheren Version des Artikels stand, dass der City-Roller an der Montessori-Schule gestohlen wurde.. Dies haben wir berichtigt..

