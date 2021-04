Unbekannter stiehlt Einnahmen aus Megesheimer Selbstbedienungsladen

Ein Mann hat in Megesheim die Einnahmen eines Selbstbedienungsladens gestohlen. Doch dabei wurde er gefilmt.

Ein Dieb hat am Donnerstag, gegen 21.05 Uhr die Einnahmen aus einem Selbstbedienungsladen in Megesheim gestohlen. Der unbekannte männliche Täter entnahm nach Polizeiangaben die gesamten Tageseinnahmen in Höhe von etwa 163 Euro aus der im Verkaufsraum stehenden Kasse in der Hauptstraße und flüchtete anschließend.

Da der Verkaufsraum videoüberwacht ist, kann der Täter wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 175 cm groß, schlank, bekleidet mit einer dunklen Lederjacke, darunter trug er einen orangenen Kapuzenpullover und weiße Turnschuhe. Die Polizei Nördlingen sucht nach Zeugen und nimmt Hinweise zu dem Täter unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)

