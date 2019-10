09:17 Uhr

Unbekannter stiehlt Geld von Kürbis-Verkaufsständen

Wie die Polizei am Dienstag meldet, hat ein Unbekannter am Wochenende eine Geldkassette gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gleich an drei Stellen hat sich ein Unbekannter in der Feldgasse in Birkhausen buchstäblich selbst beim Straßen-Kürbisverkauf bedient. In einem Fall wurde die kleine Geldkassette komplett entwendet, an zwei weiteren Ständen brach der Dieb die Behältnisse auf und nahm das Geld mit, berichtet die Polizei.

Interesse an den Kürbissen selbst hatte der Unbekannte offensichtlich nicht. Die Tat ereignete sich am vergangenen Wochenende, der Schaden wird knapp im dreistelligen Bereich geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei, Telefon 09081/29560. RN

