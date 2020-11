vor 48 Min.

Unbekannter stiehlt Geldbörse aus Auto in Nördlingen

Zwischen Mittwoch und Donnerstag schlägt ein Unbekannter die Seitenscheibe eines Autos ein und stiehlt eine Geldbörse. Nun sucht die Polizei nach dem Täter.

Ein unbekannter Täter hat in Nördlingen ein Auto aufgebrochen und eine im Fahrzeug liegende Geldbörse gestohlen. Wie die Polizei berichtet, geschah dies im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 22 Uhr, und Donnerstagfrüh, 5.30 Uhr. Das betroffene Auto, ein roter Mini-Cooper, war zu dieser Zeit an der Augsburger Straße vor dem ehemaligen Edeka-Markt geparkt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei in Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. RN

