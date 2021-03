15:30 Uhr

Unbekannter stiehlt Helm von einer Rollerfahrerin in Nördlingen

Eine Rollerfahrerin betritt in Nördlingen ein Schnellrestaurant und lässt ihren Helm draußen beim Roller. Als sie kurze Zeit wieder raus geht ist der Helm verschwunden.

Ein unbekannter Täter hat den Helm einer 16-jährigen Rollerfahrerin in Nördlingen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, sei die 16-Jährige am Dienstag um 21.50 Uhr in ein Schnellrestaurant an der Würzburger Straße gegangen.

Als die 16-Jährige aus dem Nördlinger Restaurant kam, war der Helm weg

Als sie fünf Minuten später das Restaurant verließ, sei der Helm verschwunden gewesen. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter 09081/29560. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen