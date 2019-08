vor 51 Min.

Unbekannter stiehlt Motorsäge aus Hof in Nähermemmingen

Eine Kettensäge wurde von einem Unbekannten aus einem Hof in Nähermemmingen gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat bereits in der vergangenen Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Nähermemmingen eine Kettensäge gestohlen. Das Werkzeug der Marke Stihl in den Farben Orange und Weiß entwendete der Täter nach Polizeiangaben aus einem Hof in der Riesstraße.

Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, Hinweise an die Beamten unter Telefon 09081/29560. (pm)

