Unbekannter stiehlt Rucksack in Nördlingen

In der Pfarrgasse in Nördlingen wird ein unbeaufsichtigter Rucksack gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag, 30. Oktober, gegen 16.15 Uhr den Rucksack einer 34-Jährigen gestohlen. Die Frau aus Nördlingen stellte der Polizeimeldung zufolge diesen in der Pfarrgasse für einen kurzen Moment vor ihrer Haustüre ab. Sie ging kurz ins Haus, um etwas abzulegen. Kurze Zeit später war der Rucksack weg. Der Schaden beträgt den Angaben zufolge mindestens 1.100 Euro. Es gibt keine Täterhinweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen zu melden. (pm)

