Unbekannter stiehlt Tabak im Wert von 25.000 Euro aus Nördlinger Kiosk

Ein Unbekannter ist in einen Kiosk am Nördlinger Reutheweg eingebrochen. Die Polizei sucht Hinweise

Ein unbekannter Täter bricht am Wochenende in den Kiosk am Nördlinger Reutheweg ein. Die Polizei bittet dringend um Hinweise.

In Nördlingen ist am Wochenende in einen Kiosk eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, ist der noch unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 16.15 Uhr, und Sonntag, 15.15 Uhr, in einen Kiosk am Reutheweg eingebrochen. Dabei soll er überwiegend Tabakwaren mitgenommen haben. Laut Angaben der Ermittler hat das Diebesgut einen Gesamtwert von rund 25000 Euro. Es konnte kein Bargeld gestohlen werden, da der Betreiber bereits nach Ladenschluss die Kasse geleert hatte. Die Nördlinger Polizei bittet um Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 09081/29560. RN

