Unbekannter überfährt Verkehrsinsel bei Munningen

Der Autofahrer hinterlässt am Munninger Kreisverkehr einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei in Nördlingen sucht nach Hinweisen.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montagabend am Kreisverkehr bei Munningen einen Fremdschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei überfuhr der Flüchtige die dortige Verkehrsinsel mit der kompletten Beschilderung. Trotz seines beschädigten Fahrzeuges entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Nördlingen sucht nun einen beschädigten dunkelblauen Opel. Das Fahrzeug muss einen Frontschaden haben, zudem fehlt der rechte Außenspiegel. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. RN

