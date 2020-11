10:30 Uhr

Unbekannter verschafft sich Zugang zu geparktem Auto

Ein bislang unbekannter Täter schlägt das Autofenster eines in Nördlingen geparkten Autos ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit von Donnerstag 16 Uhr bis Freitagmorgen 7.45 Uhr ist an einem geparkten Auto in der Scheckengasse in Nördlingen die Scheibe der Fahrertüre eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine Geldbörse entwendet worden. Es entstand dadurch laut Polizeimeldung ein Sachschaden von rund 500 Euro und ein geringer Diebstahlsschaden. Die Polizeiinspektion Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (pm)

